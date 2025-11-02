◇男子ゴルフツアーフォーティネット・プレーヤーズカップ最終日（2025年11月2日千葉県成田ヒルズCC＝7137ヤード、パー71）最終ラウンドが行われ、31位から出た清水大成（26＝ロピア）が4番パー3（207ヤード）でホールインワンを達成。昨年のパナソニック・オープン第1ラウンド以来、自身2度目となった。