【競馬】2025ブリーダーズカップ クラシック・G1（11月1日／日本時間2日／デルマー競馬場・ダート2000メートル）【映像】福永祐一氏も“確信”リアクション…圧巻の横綱競馬の一部始終アメリカ競馬の祭典、ブリーダーズカップの2日目、メインレースとなるダート2000メートルのクラシックが行われ、日本のフォーエバーヤング（牡4、矢作）が歴史的勝利。日本競馬界にとって悲願だったクラシック勝利は、解説を務めた福永祐一氏も