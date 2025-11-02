“頼りにされたら喜びそうな人”を見つけては取り入っていくタイプの部下には注意が必要です（画像：estherqueen999／PIXTA）メンタルヘルスの専門家として、行政機関や民間企業で多くの人の相談を聴き、カウンセリングを行う心理学者、舟木彩乃氏によると、相談内容の9割は人間関係に関するものだといいます。厚生労働省の調査でも、働く人が感じる強いストレスの原因の多くは「職場の人間関係」です。上司、部下、同僚──どの職