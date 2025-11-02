きのう（1日）夕方、香川県さぬき市の県道で酒気帯び運転をしたとして、東かがわ市の小学校教諭が現行犯逮捕されました。 酒気帯び運転の疑いで逮捕されたのは、東かがわ市川東の小学校教諭の男（47）です。 警察によりますと、男はきのう午後5時40分ごろ、さぬき市大川町富田東の県道で、酒気を帯びた状態で軽乗用車を運転した疑いがもたれています。男は、交差点で信号待ちをしていた乗用車に追突し、駆けつけた警察官が飲酒検