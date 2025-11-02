Image: beautful people 北国ではすでに積雪のニュースもチラホラ。今回は、屋外は寒いのに、屋内が暑いという、都市生活のストレスに対応できるダウンジャケットをご紹介します。パターンデザインがなせるワザ Image: beautful people 筆者が今回注目したのは、日本のファッションブランドbeautiful people（