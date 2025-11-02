口腔がんは他のがんと比べて認知度の低さから発見が遅れることが多々あります。口の中にがんができること自体知らない方も少なくないでしょう。 実際、全てのがんの中で口腔がんの罹患割合は1～2％程度と極めて少なく、日本では希少がんに分類されています。この記事では口腔がんの初期症状について解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「亜鉛の摂取量」はご存知ですか？過剰摂取すると現れる症状も解説！』と