シドニーのハイドパークにあるキャプテン・クック像。オーストラリア大陸は、1770年にクックによって発見された。背面の台座には「DISCOVERED THIS TERRITORY 1770」と刻まれている。背後に見えるのはシドニータワー。連載【「新型コロナウイルス学者」の平凡な日常】第150話今回のオーストラリア編の冒頭で触れた「オーストラリアには『こんな国』というイメージが沸かない」、その理由はなんなのか？30年前、筆者が13歳のとき