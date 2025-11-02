「ワールドシリーズ・第７戦、ブルージェイズ−ドジャース」（１日、トロント）ドジャースの奥さま達で構成される「ドジャーワイブス」のインスタグラムが新規投稿され、恒例の集合写真がアップされた。３勝３敗で迎える第７戦。「まだ仕事は終わっていない！」と今年最後の大一番を前に、ホテルの階段には奥様達が大集結。第６戦はおそろいのコートを身にまとっていたが、この日はユニホーム型のブルゾンを着用していた。