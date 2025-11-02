秋田市で開かれた超神ネイガー（右）のショー＝2025年6月全国にいるご当地ヒーローの草分け的存在とされる秋田県の「超神ネイガー」が2025年、誕生から20年を迎えた。秋田弁を話し、きりたんぽの形をした「キリタンソード」などの武器で地域の敵と戦う人気者。平和を守るだけでなく、交通安全教室や田植えにも参加して子どもにも大人にも愛され続けている。（共同通信＝山田純平）「がんばれ！がんばれ！」。6月の土曜日、秋田