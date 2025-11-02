フェイエノールトの上田綺世（ゲッティ＝共同）【ロッテルダム（オランダ）共同】サッカーのオランダ1部リーグで1日、フェイエノールトの上田綺世はホームのフォレンダム戦で2得点し、今季通算13ゴールとした。渡辺剛とともにフル出場し、試合には3―1で勝った。アヤックスの板倉滉は1―1で引き分けたホームのヘーレンフェイン戦にフル出場した。