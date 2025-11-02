7人組グループ・Travis Japanが、1日放送の日本テレビ系音楽番組『with MUSIC』（後10：00）に出演。川島如恵留が、活動休止時にSnow Man・阿部亮平からもらった粋な計らいを明かした。【写真】舞台単独初主演を務める川島如恵留の撮り下ろしカット2024年12月に体調不良のため活動休止し、今年6月に復帰した川島は、ボードを持ち込み、「僕のお休みのニュースを聞きつけて、（阿部が）作ってくれた謎解きです」と紹介。「阿部