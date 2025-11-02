―［佐藤優のインテリジェンス人生相談］― 高市政権が発足し、来日したトランプ大統領と米空母「ジョージワシントン」を訪問するなど「強い日本」を強調。高市政権が打ち出す安全保障政策の仮想相手は間違いなく中国だろう。そして、ウクライナ侵攻以来、懸念されているのが台湾有事。混迷を極める世界情勢で、日本はどう向き合えばいいのか。“外務省のラスプーチン”と呼ばれた諜報・外交のプロ・佐藤優が、その経験をもとに、