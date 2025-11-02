2025年10月31日夜の東京都は、分厚い雨雲に覆われた。ハロウィン当日、全国の目は渋谷と新宿に向けられる。ここに毎年多くのコスプレイヤーが集合し、時として騒動も発生するからだ。渋谷区、新宿区の両自治体はハロウィン限定の路上飲酒禁止区域を設定し、大勢の警察官と警備員を配置する。新宿区の場合は、日本有数の歓楽街・歌舞伎町を抱えている。今や日本人のみならず、外国人旅行者も歌舞伎町へ足しげく通うようになった。さ