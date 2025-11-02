沖縄県警による米軍関係者（軍人、軍属、その家族）の今年１〜９月の刑法犯摘発件数が７７件（暫定値）に上り、過去２０年で最多だった昨年１年間（７３件）を上回ったことがわかった。県警のまとめによると、摘発件数の内訳は軍人６３件、軍属４件、その家族１０件。罪種別では、凶悪犯４件、粗暴犯１６件、窃盗犯１４件など。凶悪犯は全て女性に対する性暴力事件だった。摘発者数は５９人で、昨年同期間より９人多い。過去