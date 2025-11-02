妊娠出産によって女性の身体は大きな変化を経験する。その中の1つとして、「胎児の細胞は親の体内に定着し、臍帯が切断された後も長期間にわたって残る」ことが科学的に証明されているのだとか。それは果たして母親の健康状態にどんな影響を与えるのか、米国人ジャーナリストが解説する。※本稿は、チェルシー・コナボイ（著）、竹内薫（訳）『奇跡の母親脳』（新潮社）の一部を抜粋・編集したものです。妊娠出産によって脳にどん