「全日本大学駅伝」（２日、熱田神宮〜伊勢神宮＝８区間１０６・８キロ）大学三大駅伝の第２戦がスタートした。１区は先頭集団から、７キロ手前で中大の本間が前に出ると、青学大の１年生、椙山が追走していった。しかし、残り１キロを切って大混戦に。スパート合戦で初出場の志学館大（鹿児島）の中村晃斗（３年）が飛びだして、関東勢を抑え、２７分２０秒で区間賞を獲得した。日本インカレ５０００ｍ４位の実績を持つ