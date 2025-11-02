20年以上愛され続けてきたエクセルの名品「パウダー＆ペンシル アイブロウEX」が、さらなる進化を遂げてリニューアル！新商品「ザ プライムアイブロウ」は、ペンシル・パウダー・ブラシの3機能をひとつにまとめた“完成形アイブロウ”。なめらかな描き心地やウォータープルーフ処方で、理想の立体眉を長時間キープ。自分らしい美しさを叶える一本です。 “3機能一体型”が進化！理想の