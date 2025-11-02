JR東日本によりますと、北陸新幹線と上越新幹線の本庄早稲田と熊谷の間で異音がしたため、北陸新幹線は東京と長野の間、上越新幹線は越後湯沢と東京の間で、いずれも上下線の運転を見合わせています。運転再開は午前8時50分ごろを見込んでいるということです。