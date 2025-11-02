鳥羽温泉郷は、三重県鳥羽市に広がる温泉地で、伊勢湾のリアス式海岸沿いに点在する安楽島温泉、答志島温泉、鳥羽小浜温泉など、9つの温泉の総称です。太平洋と伊勢湾に面した絶好のロケーションにより、多くの宿泊施設ではオーシャンビューの絶景を楽しめ、リゾート気分で温泉に浸かることができます。伊勢志摩観光の玄関口として、古くから旅人を迎えてきた歴史ある温泉地です。【アクセスを見る】名古屋駅から約1時間30分「鳥羽