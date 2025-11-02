「ゴディバ」は、2026年1月1日（木）から、「2026 ニューイヤー ハッピーバッグ」を、全国の店舗や「GODIVA cafe」、アウトレット店、公式オンラインショップで発売。一部の全国の有名百貨店オンラインでは10月31日（金）より、一部の「ゴディバショップ」では12月1日（月）より、順次予約受け付けを開始した。【写真】迷っちゃう！中身が異なる3種の「ニューイヤー ハッピーバッグ」■販売場所で異なるラインナップ 今回発