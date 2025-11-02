政府は、秋の褒章の受章者を発表しました。芸術・文化の分野で活躍した人に贈られる紫綬褒章には、映画監督の阪本順治さんらが選ばれました。【映像】秋の褒章 受章者を発表「ジャンルでいうと、以前触ったことのある課題とか、そういうものにはあまり興味がなくて、以前の手練手管が通じないようなものにあえてスリルを感じて、越境しながらやってきた感じです」（阪本順治監督）阪本監督は1989年の『どついたるねん』でのデ