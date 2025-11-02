【競馬】2025ブリーダーズカップ クラシック・G1（11月1日／日本時間2日／デルマー競馬場・ダート2000メートル）【映像】藤田オーナーら陣営も叫んだ！ 歓喜のガッツポーズの瞬間アメリカ競馬の祭典、ブリーダーズカップの2日目、メインレースとなるダート2000メートルのクラシックが行われ、日本のフォーエバーヤング（牡4、矢作）が優勝した。日本馬初の快挙を成し遂げた陣営が歓喜に沸く瞬間を、中継カメラも見逃さなかった。