ザンクトパウリの藤田（左）と競り合うボルシアMGの町野＝ハンブルク（共同）【ハンブルク（ドイツ）共同】サッカーのドイツ1部リーグで1日、ボルシアMGの町野修斗はアウェーのザンクトパウリ戦に後半12分から出場し、2―0の同30分に加入後リーグ戦初ゴールを決めた。ドイツ・カップと合わせ公式戦2試合連続ゴール。チームは4―0で今季初勝利を挙げた。ザンクトパウリの藤田譲瑠チマはフル出場。佐野海舟のマインツはホームで