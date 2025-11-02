◆学生３大駅伝第２戦全日本大学駅伝（２日、名古屋市熱田神宮西門前スタート〜三重・伊勢市伊勢神宮内宮宇治橋前ゴール＝８区間１０６・８キロ）定刻の午前８時１０分にスタートした。１区（９・５キロ）は全区間で最短のスピード勝負。序盤は初出場の志学館大の中村晃斗（３年）が先頭に立ち、最初の１キロを２分５７秒、３キロを８分５６秒とスローペースで始まった。約４キロで順大のエース吉岡大翔（３年）がペースを少し