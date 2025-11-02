アイドルグループ・乃木坂46の井上和（20歳）が、11月1日に放送されたバラエティ番組「沼にハマってきいてみた」（NHK）に出演。編み物にハマり、「毎日毎日編んでます」と語った。番組は今回、“編み物沼”をテーマに放送。編み物が大好きで、自身で作ったという作品を身につけて登場した井上は、MCのラランド・サーヤから「編み物まみれじゃないですか。これ全部自分で作ったんですか？」と聞かれ、「はい！帽子もスヌードも自分