宇佐美友紀インタビュー今から20年前に行われたAKB48の1期生オーディション。宇佐美友紀さん（40）は、希望していた「司会」ではなく、メンバー候補としてその場にいた。会場は東京・芝浦のスタジオ。集まったのは、ほとんどが芸能活動未経験の素朴な少女たちだった。合格後、レッスンが始まると、経験の無さから「辞めたい」と漏らす日々だったという。（全5回の第3回）＊＊＊【写真】「ちっちゃいけどナイスバディ」…AKB48