宇佐美友紀インタビューアイドルグループ・AKB48の最初の卒業生で、1期生だった宇佐美友紀さん（40）。現在はラジオパーソナリティや司会業で活躍する一方、家庭を持ち、1児の母として子育てに奔走中だ。在籍期間はわずか4か月だったが、黎明期に確かな足跡を刻んだ。今年、20周年を迎えるAKB48への思いを改めて聞いた。（全5回の第1回）＊＊＊【写真】「ちっちゃいけどナイスバディ」…AKB48時代の宇佐美さん、専門の「卒アル