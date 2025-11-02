今回は、息子のヤバい友達に嫌な予感がしたエピソードを紹介します。あまり気にしないようにしたけど…「息子が小5になったときにクラス替えがあり、新しい友達がたくさんできました。そしてその友達がウチに遊びに来るようになりましたが、その中にひとりヤバい子がいるんです。その子は挨拶をしても無視で、靴もぐちゃぐちゃに脱ぎ捨て、偉そうな態度。『この子、失礼すぎる……』と思いましたが、あまり気にしないことにしまし