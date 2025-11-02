■GI・天皇賞（秋）（2日、東京競馬場・芝2000ｍ）【写真を見る】【競馬・天皇賞（秋）】東大卒・篠原梨菜アナウンサーがデータで予想 ！本命はメイショウタバル東京大学法学部卒のTBS篠原梨菜アナウンサー（29）が、GI・天皇賞（秋）をデータをもとにズバリ予想。春は京都、秋は東京で開催され、長い歴史と伝統を誇る天皇賞は、今回で172回目を数える。今春のグランプリ・宝塚記念を制したメイショウタバルなどの歴戦の古馬勢と今