◆プレミアリーグ第１０節クリスタルパレス２―０ブレントフォード（１日、セルハースト・パーク）クリスタルパレスの日本代表ＭＦ鎌田大地が、アクシデントに見舞われた。８試合連続で先発出場した一戦。前半には左足で強烈なミドルシュートを放つなど存在感を示していたが、後半３０分過ぎにこぼれ球に反応した時に相手の強烈なスライディングタックルを受けると、ジャンプして交わした際に右足のつま先付近から着地する格