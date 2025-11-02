日本馬の歴史的快挙に早朝から競馬ファンが心を揺さぶられた。現地時間の１日に行われた米国競馬の祭典、ブリーダーズＣクラシック・Ｇ１（米デルマー競馬場・ダート２０００メートル）に出走した日本のフォーエバーヤング（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）が勝利。Ｘ（旧ツイッター）ではトレンド首位に立つなど、本場でのビッグレース制覇に日本の競馬ファンに大きな反響を呼んでいる。昨年は惜しくも３着