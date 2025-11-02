「家の地震対策」は重要です。「津波対策」はよく話題になりますが、地震はイマイチという印象があります。津波の前に地震があります。地震の揺れから身を守らないと、津波避難が出来ません。一口に「家の地震対策」と言っても、結構、細かい作業になります。正直、面倒くさいかもしれません。そこで、一気にやるのではなく、できるタイミングに少しずつ対策を進めることを提案します。無理せずやっていく「コツコツ防災」です。滞