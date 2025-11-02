1987年の第1作から世界中のファンを魅了してきた伝説的シリーズ「プレデター」の最新作『プレデター：バッドランド』（11月7日公開）が、2D（字幕／吹替）に加え、プレミアムラージフォーマットでの上映が決定した。【動画】『プレデター：バッドランド』監督・キャストが語る特別映像圧倒的な没入感を誇るIMAX、立体音響が楽しめるDolby Cinema、風やミストなど五感を刺激する4DX、そして270度スクリーンが広がるScreenX――