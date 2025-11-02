2025年の渋谷ハロウィンは、大粒の雨に見舞われた。毎年厳重な警備が敷かれる渋谷ハロウィン。渋谷区が定めた今年のスローガンは「禁止だよ！ 迷惑ハロウィーン」。渋谷駅前スクランブル交差点には例年通り多くの警備員と警察官を配置し、ハチ公像は背の高い覆いで囲うという対策が施された。雨天と厳重な警備体制。そんな2025年10月31日の渋谷駅周辺には、どのような人が顔を出していたのか。その様子の一部を紹介していきたい。