子育てで大切なことは何か。不登校の子どもを平均3週間弱で再登校に導く独自プログラムを提供するスダチ代表の小川涼太郎さんは「2万人の日本人を対象にした調査で自己決定力が幸福感をもたらすことがわかった。子どもを幸せにすることが親の務めなら、子どもの自己決定力をのばす関わりをすることが大切だ」という――。※本稿は、小川涼太郎『1万人以上の不登校相談からわかった！ 子どもの「学校に行きたくない」が「行きたい！