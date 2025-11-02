大学在学中に、『いなくなった私へ』で「このミステリーがすごい！」大賞・優秀賞を受賞して以来、深い心理描写や巧みな伏線回収などで、多くの読者の心をつかんでいるミステリー作家の辻堂ゆめさん。【写真】現代の問題を反映……慟哭の犯罪ドラマを描いた最新作20個ほどの候補を考えて、ニュースを絞り込んでいった最新作『今日未明』は、新聞の片隅にしか載らない小さな事件の真相を描く、5編の物語が収められた短編集だ。