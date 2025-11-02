暗号資産のビットコインの価値とは何か。資産運用会社に勤め、株式市場の分析・研究を行っている水田孝信さんは「物理的に存在しないが、現金と同じようにモノと交換できる『通貨』であることだ。政府の規制をすり抜けて使えることは、良い面と悪い面の両方がある」という――。※本稿は、水田孝信『高速取引』（星海社新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Marc Bruxelle※写真はイメージです - 写真＝iStock.com