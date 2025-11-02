老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、会社員と公務員の年金についてです。 Q：公務員は会社員よりも年金が多いの？「会社員よりも公務員のほうが年金が多いと聞きましたが本当？」（会社員） A：公務