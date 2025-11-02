All About ニュース編集部では、2025年10月20日、全国の10〜70代の男女300人を対象に、「アーティスト」に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、「歌がうまいと思う」男性アーティストランキングの結果をご紹介します。【11位までの全ランキング結果を見る】2位：桑田佳祐／50票幅広いジャンルの音楽を取り入れた楽曲や独特な歌詞、ユニークなパフォーマンスで幅広い年齢層のファンを獲得しているロックバンド「サザ