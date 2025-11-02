台風第25号(カルマエギ)2025年11月02日06時45分発表 【写真を見る】【台風情報】台風のたまごから台風25号発生日本の南を西へ…最大瞬間風速55メートルに発達予想今後の進路と勢力は？気象庁発表データで詳しく 02日06時の実況種別    台風大きさ    -強さ    -存在地域    フィリピンの東中心位置    北緯10度55分 (10.9度)東経13