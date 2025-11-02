俳優の高士幸也（32）が2日、自身のXを更新。結婚を発表した。「いつも応援してくださっている皆さまへ」と書き出した高士。「晩秋の候、日増しに深まる秋を感じるこの頃、皆さまにおかれましてはご健勝のこととお慶び申し上げます。私事ではございますが、この度、結婚いたしましたこと、そして新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます」と報告した。「これまで支えてくださった多くの方々への感謝を胸に、温