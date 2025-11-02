ルヴァンカップ決勝柏 1（0-3）3 広島13:10 キックオフ国立競技場入場者数 62,466人試合データリンクはこちら広島の得点を見て、思い出したのは1998年W杯決勝、ブラジル対フランス戦だった。コーナーキックからジネディーヌ・ジダンのヘディング2発でフランスが前半のうちに2対0とリード。マルセル・デサイーの退場で10人対11人の戦いを強いられながら、後半にもエメニュエル・プティのゴールで1点を追加したフランスが、ブ