現地時間11月1日、アメリカ・デルマー競馬場で行われた、ブリーダーズカップマイル（G1・芝1600m）は、W.ビュイック騎乗、欧州のトップマイラー、ノータブルスピーチ（牡4・C.アップルビー）が鮮やかに抜け出した。勝ちタイムは1:33.66（良）。2着にフォーミダブルマン（牡4・M.マッカーシー）、3着にザライオンインウィンター（牡3・A.オブライエン）が入った。日本馬、L.デットーリ騎乗のアルジーヌ（牝5・栗東・中内田充