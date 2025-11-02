50代夫婦の中には、40代までとはスマホの使い方が変わって、格安SIMへの見直しを検討する方も多いのではないでしょうか。 当記事では、50代夫婦が月980円で十分な理由や通信費を抑えながら快適に利用するコツを解説します。 50代夫婦なら通信費は「980円」で十分 株式会社IoTコンサルティングの「スマホのデータ通信量に関する調査」によると、50代のスマホのデータ使用量は、3GB以内に収まるケー