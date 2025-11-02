◆学生３大駅伝第２戦全日本大学駅伝（２日、名古屋市熱田神宮西門前スタート〜三重・伊勢市伊勢神宮内宮宇治橋前ゴール＝８区間１０６・８キロ）午前８時１０分、定刻通り号砲。スタート地点の熱田神宮西門前を各チームの１区選手が飛び出した。８時のコンディションは気温１２・９度、湿度９３％。１区は９・５キロ、名古屋から伊勢まで８区間１０６・８キロを８人がタスキをつなぎ、大学駅伝日本一を競う。全日本大学駅