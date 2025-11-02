国内初のBEVフルフラット路線バスを自動運転化いすゞは2025年10月29日、同月30日から11月9日まで東京ビッグサイトで開幕される「ジャパンモビリティショー2025（JMS2025）」において、「エルガEV 自動運転バス」を世界初公開しました。同車は、国内初のBEV（電気自動車）フルフラット大型路線バス「エルガEV」をベースに、株式会社ティアフォーの自動運転システム技術を組み合わせて開発された新型の自動運転バスです。JMS2025