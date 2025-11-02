ついに崩壊した中国の不動産バブル。中国は今後、かつての日本と同じ道をたどるのか、それとも異なる方向に進むのか。人気のYouTubeチャンネル「大人の学び直しTV」を運営する“すあし社長”が、「前編」に引き続き、中国のバブル崩壊が残した「負の遺産」について解説する。※本稿は、すあし社長『あの国の「なぜ？」が見えてくる世界経済地図』（かんき出版）の一部を再編集してお届けします。2025年9月時点の世界経済、情勢に基