¥Ô¥ó¤«¤é¥¯¥é¥Ö¤ÎÀ­Ç½¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤­½Ð¤·¤¿¥¢¥¤¥¢¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡£¤½¤ÎÀ­Ç½¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ ¡Ú¥Ô¥ó¡Ûi240¥¢¥¤¥¢¥ó ¥·¥ãー¥×¤Ê³°´Ñ¤Ë〝¤ä¤µ¤·¤µ〞¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¥Ô¥ó¤ÎºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¡Öi240¡×¤¬9·î4Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£Á°ºîi230¤è¤ê¤â¤µ¤é¤Ê¤ë¿¼Äã½Å¿´²½¤òÃ£À®¤·¡¢MOI¡Ê´·À­¥âー¥á¥ó¥È¡Ë¤ÏÌó4¡ó¸þ¾å¡ÊÁ°ºîÈæ¡¿ PINGÄ´¤Ù¡Ë¡¢°ÂÄêÀ­¤È´²ÍÆÀ­¤¬¿Ê²½¤·¤¿¡£ ¡ÖÈþ¥­¥ã¥Ó¥Æ¥£¡×¤ò¥­ー¥ïー¥É¤Ë¥­¥ã¥Ó¥Æ¥£¹½Â¤¤Î