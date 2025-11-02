私はミヤコ。私の両親はいわゆる「毒親」です。子どものころは毎日のように罵倒・叱責され、本当に苦しい毎日でした。とはいえ食事を与えられなかったり暴力をふるわれたりというわけでもなかったので、どこにも訴えることができませんでした。私は高校を卒業して遠方に就職。大人になって離れて暮らす今となっては、よく耐えたなと思います。私は自分のことを肯定できずに苦しいまま。両親から愛されて育った人がうらやましいです