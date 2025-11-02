＜樋口久子 三菱電機レディス2日日◇1日◇武蔵丘ゴルフコース（埼玉県）◇6690ヤード・パー72＞今大会の特別協賛社の三菱電機と所属契約を結ぶツアー2年目の“ホステスプロ”の2人。プロアマの前夜祭では華やかなドレスで賑わせたが、絶対に予選は通りたいという緊張感に打ち勝ち、見せ場を作った。【写真】吉澤柚月＆稲垣那奈子がドレスアップしました初日、ボギーが2つ先行した吉澤柚月は、7番パー4の2打目を入れてイーグルを